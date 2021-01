Operaasje Fryske Flagge: Sierd van der Bij knipoogt vanuit Zuid-Afrika

Het is dit jaar alweer zeven jaar geleden dat Sierd van der Bij op een nogal ongebruikelijke manier in Kaapstad belandde. Hij is toen namelijk met vrienden van Groningen naar Kaapstad gelift. Daar leerde hij iemand kennen, en een jaar later verhuisde hij voor haar naar Zuid-Afrika.

'Thuis-thuis'

Ook al woont hij dus al een tijdje niet meer aan het Dokkumer Ie, voor Sierd is het nog altijd thuis, "het oude thuis-thuis"noemt hij het. Zijn familie woont nog voor een groot gedeelte in die omgeving. "Ik ben een beetje uitgeschoten," zegt hij, lachend.

"Iedereen komt hier graach langs," vertelt Sierd. Kaapstad spreekt volgens hem dan ook tot de verbeelding. Het heeft aantrekkingskracht. "Kaap de Goede Hoop is hier net om de hoek. Omdat mensen hier zo graag komen, kom ik niet zo vaak in Fryslân."

Een knipoog

De Friese vlag zelf is voor Sierd een knipoog naar zijn afkomst. "Ik heb hier een Fries vlaggetje achter op de auto, maar dat zou ik in Fryslân nooit doen." Dat de vlag ook wel wordt gebruikt door politieke partijen of protestbewegingen moet hij niets van hebben, zo schrijft hij op de kaart. "Het is leuk om Fries te zijn, en het moet vooral ook leuk blijven."

Met zijn zoon praat Sierd Fries, ook al antwoordt die in het Engels. "Het is leuk om iemand om me heen te hebben waar ik mee kan praten. Soms is het onze geheime code," zo schrijft hij bij zijn foto. Op het strand waar die foto is gemaakt, kan hij vanwege het coronavirus nu niet meer komen. "Dat is wel jammer. Die foto is alweer een tijdje geleden."