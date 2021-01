Hennepkwekerij in Leeuwarden gevonden: verdachte (56) aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend in een woning aan de Noordendorpstraat in Leeuwarden een hennepkwekerij gevonden. In het huis werden 72 planten en 320 hennepstekjes aangetroffen. Verder vond de politie een gasdrukwapen, dat is in beslag genomen. Tegen een 56-jarige verdachte zal een proces verbaal worden opgemaakt.