Vrouw uit Marrum krijgt half jaar cel en tbs voor brandstichting in eigen huis

Een 41-jarige vrouw uit Marrum die afgelopen zomer haar eigen woning in Marrum in brand stak, moet van de rechter een half jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd. De vrouw heeft al jaren psychische problemen en is niet volledig toerekeningsvatbaar. Volgens deskundigen is de vrouw een gevaar voor zichzelf en daarom legt de rechtbank maximaal vier jaar tbs op.