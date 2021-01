Achter de schermen: Ziekenhuis Tsjongerschans maak zich klaar voor vaccinatie

In Heerenveen zijn de medewerkers van het ziekenhuis Tsjongerschans bezig met de voorbereidingen voor het vaccineren van het personeel. "We weten nog niet wanneer we de vaccins krijgen, maar alles wordt klaargemaakt", zegt Elco Spoelstra, teamleider op de intensive care. Het is belangrijk dat medewerkes van de intensive care snel gevaccineerd worden, zegt ziekenhuisapotheker Minke Jongsma. "Daar is de uitval op dit moment echt problematisch."