Noordelijke bibliotheken hebben het druk met 'afhaalservice' voor boeken

De 'afhaalservice' is gratis voor de leden van de bibliotheken. Ze kunnen op de website van de bibliotheek vijf boeken van hun voorkeur doorgeven. De medewerkers proberen dan zoveel mogelijk boeken bij elkaar te zoeken. Mensen die moeite hebben met het digitaal invullen van hun bestelling, kunnen het telefonisch doen.

"We hebben een soort sluis gemaakt bij de entree", vertelt gastvrouw Els van Elden van de bibliotheek in Dokkum. "De voordeur staat open, maar de andere deur is dicht. Mensen kunnen dus niet in de bibliotheek zelf komen. Ze kunnen hun boeken inleveren, het nieuwe pakketje oppakken en weer verder gaan."

Veertig mensen per dag

Vanwege alle aanvragen heeft de bibliotheek elke dag ruimte voor zo'n veertig mense die hum boeken op kunnen halen. De reactie van de leden zijn heel positief, maar toch missen ze het sociale contact in de bibliotheek. "Even een praatje maken en elkaar begroeten, dat is er in deze situatie niet bij", geeft Van Elden toe.