Raadslid Doddema (CDA) stapt op om 'hoofdpijn van politiek Smallingerland'

"Ik dacht: ik moet dit niet voortzetten", zegt Doddema. "Ergens moet je een streep trekken." Het CDA moet nu een nieuw raadslid aanwijzen.

"Ik zie geen verbetering"

Doddema is slecht te spreken over de gang van zaken op het gemeentehuis. "Die stuit me enorm tegen de borst. Er is een chronisch gebrek aan visie. De gemeente schiet tekort, in de zorg, in hoe we met de kwetsbarenomgaan. Daar bezuinigen we op. En ik zie geen verbetering. Het gaat alleen maar achteruit."

Doddema weet niet wat hij nog meer moet doen om de situatie de veranderen. "Als ik dat wist, hat ik het wel gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Als ik in de raad zit, moet dat effect hebben. Maar ik zie de resultaten er niet komen."

"Over twee jaar zijn de reserves op"

Het gaat financieel niet goed met de gemeente. Doddema maakt zich daar zorgen over. Als het zo doorgaat, staat de gemeente over twee jaar onder toezicht van de provincie, zegt hij. "Dat is heel triest. Het gaat al jaren zo. Er zijn tientallen miljoenen uit de reserves gehaald om de begroting sluitend te krijgen. Dat kan nog twee jaar, dan zijn de reserves op."

Het roer moet om, op het gemeentehuis, zegt Doddema. "De manier waarop we met elkaar omgaan, waarop zaken worden voorgesteld die in praktijk anders blijken te zijn. Als zo'n cultuur blijft bestaan, gaan we geen resultaten bereiken."

Het is nog niet bekend wie Doddema opvolgt in de gemeenteraad van Smallingerland.