Geitefok brengt Jip-en-Jannekebeeld terug naar Zaltbommel

"Reden genoeg voor De Geitefok om de twee buurkinderen uit de bekende kinderverhalen van hun sokkel te halen," schreef De Geitefok.

De Geitefok is de oudste oudejaarsvereniging van het land. Met de stunt in Zaltbommel vierde de vereniging het 75-jarige bestaan. De Geitefok is cultureel erfgoed van het Noorden, zegt voorzitter Jan-Bart Hof. "Net als dat Jip en Janneke deel uitmaken van de landelijke Nederlandse cultuur. Wie is er niet groot mee geworden?"

Cultuurwethouder Willem Posthouwer van Zaltbommel neemt het standbeeld zaterdag in ontvangst. Daarna gaat het direct terug op de sokkel.