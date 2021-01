Alleen Achtkarspelen en Leeuwarden hebben genoeg stembureauleden voor de verkiezingen

Ruim een maand geleden was de aftrap van een campagne om extra stembureauleden te werven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag een overzicht gepubliceerd van gemeentes die nu voldoende mensen hebben. Van de 352 Nederlandse gemeentes hebben er nu 50 genoeg leden en tellers.

Meer stembureauleden nodig

De verkiezingen zijn op woensdag 17 maart. Een aantal stembureaus is ook op maandag en dinsdag open. In totaal zijn er ruim 70.000 stembureauleden en tellers nodig. Vanwege het coronavirus zijn dat er meer dan normaal gesproken, want alle stembureaus hebben nu minstens vier leden in plaats van drie. Die extra persoon let erop dat het niet te druk wordt. Die vraagt de kiezers ook om de handen te reinigen en om afstand te houden.

De gemeente Leeuwarden had in totaal 720 mensen nodig. Er zijn negentig stembureaus in de hele gemeente. Ieder stembureau heeft acht leden die elkaar afwisselen in shifts van vier mensen. In Achtkarspelen hadden ze 172 mensen nodig.