Ondernemingsraad Caparis trekt rechtszaak tegen eigen directeur in

De kantonrechter heeft de OR erop gewezen dat het voor beide partijen belangrijk is om samen te werken en heeft erop aangedrongen om het conflict op te lossen. De OR heeft onder leiding van een mediator gesproken met de directeur. Daar is duidelijk geworden dat er steeds meer wantrouwen was tussen beide partijen. "De OR is in de mediation tot het inzicht gekomen dat hij op basis van verkeerde aannames, verkeerde conclusies heeft getrokken over de integriteit van de directeur", schrijft voorzitter Marie Markhorst van de Ondernemingsraad.

OR heeft excuses gemaakt

Markhorst schrijft ook dat wat de OR heeft gezegd de directeur diep heeft geraakt en dat de reputatie van de directeur daardoor ook is beschadigd. "De OR betreurt het ten zeerste dat het zover is gekomen en heeft hiervoor zijn excuses gemaakt aan de directeur. De OR ziet nu in dat hij hiermee niet in het belang van Caparis en haar medewerkers heeft gehandeld."

De OR en de directeur hebben tegen elkaar gezegd dat ze er in de toekomst alles aan doen om te voorkomen dat er opnieuw een conflict ontstaat.