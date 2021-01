Burgemeester Buma pleit voor vuurwerkverbod: "Dit kan zo niet langer"

Volgens Buma heeft het vuurwerkverbod van dit jaar effect gehad. "Denk even aan de slachtoffers. Achttien versus vijftig. Dat zijn mensen waarvan we voorkomen hebben dat ze een hand of oog moeten missen. Ik vind dat iets waar we als samenleving over na moeten denken. Is deze manier, zoals het tot 2019 ging, normaal? Mijn antwoord is nee."

Buma wil dan ook graag de discussie over vuurwerk voor consumenten aangaan. "Ik kan me voorstellen dat er alternatieven zijn, maar ik zou heel graag willen dat we af zijn van de normaliteit van grootschalig knallen met Oud en Nieuw. Daar moeten we de komende maanden over spreken."