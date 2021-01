Friese toptennisser Arends begint 2021 met zinloze reis na positieve coronatest

In december waren Arends en Middelkoop nog Nederlands kampioen in het dubbelspel. De Friese tennisser is dan ook erg teleurgesteld dat hij nu niet mee kan doen in Turkije: "Dit is geen lekkere start van het jaar zo."

"Ik heb maandag een dag in quarantaine gezeten, en reis dinsdag terug naar Nederland. Gelukkig kan ik zelf een negatieve coronatest overleggen. Ik deelde geen hotelkamer met Matwé, dus in die zin lijkt het voor mij mee te vallen."

Australian Open

De zinloze reis is voor Arends al de tweede grote teleurstelling van het nieuwe jaar. Op het laatste moment zag hij zijn deelname aan de Australian Open ook al in rook opgaan. Dat is één van de vier grootste toernooien van het jaar.

"Vijf minuten voor het einde van de inschrijving kreeg ik te horen dat de jongen met wie ik mee wilde doen, de Spanjaard Andujar, toch liever meedeed met Martinez. Dat is een goede vriend van hem. Daarna had ik in die korte tijd geen andere opties meer. Hopelijk heb ik daarmee alle negativiteit voor dit jaar wel gehad."