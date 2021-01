Burgumer op lijst van Piratenpartij: "De Piratenpartij snapt het"

Een procent van de kiezers zou een of twee zetels betekenen. De Piratenpartij bestaat sinds 2010, maar kreeg nog nooit genoeg stemmen voor een zetel. Daar wordt het nu tijd voor, als het aan Brandsma (58) ligt. Hij hoorde zelf in 2012 voor het eerst van de partij. "Ik ben software-ontwikkelaar en de Piratenpartij is tegen een informatiemonopolie, tegen het misbruik van patenten en auteursrecht. Toen dacht ik: de Piratenpartij snapt het."

Eerlijkere economie

Brandsma meldde zich aan bij de partij en is sindsdien actief achter de schermen. Nu heeft hij meegeschreven aan het programma voor de verkiezingen in maart. De nadruk in het programma ligt op de digitale wereld en marktmonopolies. "Daar wordt te weinig tegen gedaan, iedereen heeft er last van. Denk aan de melkprijs voor boeren." Door tegen zulke monopolies te strijden, moet de economie eerlijker worden. "We moeten een nieuwe richting inslaan, want op de oude manier loopt de economie vast. Die is niet voldoende weerbaar en veerkrachtig."

De kans dat Brandsma zelf in de Kamer komt, is niet heel groot. "Mensen uit het Noorden kunnen natuurlijk altijd op een Fries stemmen. Maar de top3 moet het programma aan de man brengen en verkopen. Als er maar een paar in de Kamer komen, dan kunnen we fulltime aan ons programma werken."