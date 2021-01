CBS: Krimp in Fryslân neemt toe door verhuizingen en afnemende immigratie

De grootste afname van de bevolking was afgelopen jaar op Schiermonnikoog. Het eiland heeft echter zo'n klein inwonertal dat met een paar verhuizingen de bevolking al flink krimpt. De eerste grote gemeente met krimp is Smallingerland. De krimp in Smallingerland is vooral te wijten aan een groot aantal verhuizingen naar andere gemeenten.

Over de hele breedte is de krimp in Friese gemeenten te wijten aan afnemende immigratie. Die was in Smallingerland nog redelijk hoog, maar kon de vele verhuizingen niet compenseren.

