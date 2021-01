Burgemeesters zonder nieuwjaarsborrel: hoe beleefden ze 2020 en wat staat er op de verlanglijst?

Voor burgemeester Roel Sluiter van Harlingen is het de laatste keer dat hij een nieuwjaarsboodschap voor zijn inwoners kan uitspreken. In mei houdt hij er na negen jaar mee op. Hoe kijkt hij terug op zijn laatste jaar? "Als het specifiek gaat om wat ik als burgemeester anders heb meegemaakt, is vooral dat er heel erg veel niet doorging. En dat was natuurlijk wel heel jammer. Harlingen staat bekend om zijn evenementen en feestelijkheden en die zijn afgelopen jaar allemaal niet doorgegaan. Verder zijn we er wel goed doorgekomen en zijn er ook wel positieve dingen te melden."

Sluiter kijkt met gemengde gevoelens uit naar zijn afscheid. "Inmiddels heb ik wel een voorstelling van mijn leven na het burgemeesterschap, waarvan ik denk: daar heb ik best zin in. Aan de ander kant vind ik het toch, en het is mijn eigen keuze geweest, heel jammer om het allemaal vaarwel te zeggen." Voorlopig blijft hij wel in Harlingen wonen. "Het is niet van: klusje gedaan, nou ga ik weg en aju." Sluiter wordt in mei opgevolgd door Ina Sjerps uit Den Haag.

Activiteiten gemist op Ameland

Burgemeester Leo Pieter Stoel van gemeente Ameland is bezig met zijn eerste ambtsjaar op het eiland. Het was voor hem een bijzonder jaar, zegt hij. "Allerlei gekke dingen die er natuurlijk gebeurd zijn het afgelopen jaar. Bijzondere dingen, verdrietige dingen en ook heel leuke dingen die op het eiland gebeurd zijn. Het is een gek jaar geweest."

Door de coronacrisis heeft hij veel eilandactiviteiten niet meegemaakt, maar hij kijkt met vertrouwen naar komend jaar. "Ik hoop al die leuke dingen die normaalgesproken op het eiland worden georganiseerd mee te kunnen maken. Ik hoop dat we niet de verdrietige dingen mee gaan maken die we het afgelopen jaar hebben gezien. Ik hoop dat ook het vertrouwen van mensen met de vaccinaties straks beter is en ze weer vol goede moed het nieuwe jaar in zullen gaan en er een mooi jaar van zullen maken."