Ziekenhuis MCL begint woensdag met vaccineren: "Verwachten veel belangstelling"

Uit een eerdere rondvraag langs de Friese ziekenhuizen door Omrop Fryslân, bleek dat er woensdag nog niet zou worden begonnen met het vaccineren, omdat er nog geen vaccins voor handen waren. Nu komen er toch vaccins tegen het coronavirus naar Leeuwarden. Woordvoerder Frits Mostert van het MCL kan nog niet zeggen om hoeveel vaccins het precies gaat. "Maar het is in ieder geval genoeg om mensen op de spoedeisende hulp, de intensive care en de coronaverpleegafdeling van een vaccin te voorzien."

Ook het UMCG in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen krijgen de vaccins. In Fryslân is bewust voor het MCL gekozen, zegt Mostert: "De ambulancemedewerkers gaan ook mee in deze vaccinatieronde. Er is voor gekozen om op één locatie in Fryslân te vaccineren." De andere kleinere ziekenhuizen volgen zo snel mogelijk, zegt het AZNN.