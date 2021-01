Siem de Jong hoopt op Heerenveen-debuut zondag: "Ik kan gewoon spelen"

Een maand geleden werd bekend dat Siem de Jong naar SC Heerenveen zou komen. In 2020 mocht hij nog niet spelen, maar de aanvallende middenvelder heeft al wel enkele weken mee kunnen trainen ."Ik voel me goed. Ik heb een maand lang kunnen trainen. Het vervelende is dat er een korte voorbereiding is voor de eerste wedstrijd en er geen oefenwedstrijden zijn", vertelt De Jong in de SportCast.

Zondag speelt Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Zou hij dan al kunnen debuteren? "Ik kan gewoon spelen. Deze week ga ik zitten met de trainer en de performance staff. We zullen een goed plan maken en slim moeten zijn richting het drukke schema van januari." SC Heerenveen speelt deze maand in 21 dagen maar liefst 7 wedstrijden. In die wedstrijden hoopt De Jong zich te kunnen laten zien als aanvallende middenvelder. "Ik richt mezelf meer op de '10'. Ik hoop de verbinding tussen de twee andere middenvelders en de voorhoede te zijn."