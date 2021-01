Sanjes Safari begint actie: adopteer een dier

Erg slecht jaar

"We hebben een erg slecht jaar gehad en denken regelmatig: wat wordt de toekomst?" zegt Wimer Visbeek. "We missen 40 procent van onze gasten door corona, maar de dieren moeten wel worden verzorgd, ook al is het park dicht. Natuurlijk hebben we nagedacht over hoe we konden bezuinigen, want er komt niets binnen. Het horecapersoneel zit al thuis, maar de dierverzorging gaat elke dag door, met voedsel en schoonmaken. We zijn dagelijks met twee verzorgers bezig en dat zeven dagen per week." Sanjes heeft 45 diersoorten.

"Ons hart ligt hier"

De steun van de regering noemt Visbeek een druppel op een gloeiende plaat. "We krijgen maar vier procent gecompenseerd." Het is moeilijk. "Het is een familiebedrijf, natuurlijk moet het bedrijf overeind blijven, want ons hart ligt hier."