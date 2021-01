Verdachten van brandstichtingsplannen Twijzelerheide op vrije voeten

Het was niet nodig hen voor de rechter-commissaris te laten komen, omdat pas na de gevangenhouding van drie dagen moet worden beslist over de bewaring voor een mogelijk langere termijn. De verdachten werden op de derde dag van gevangenhouding vrijgelaten, dus was voorgeleiding niet nodig. De mannen blijven in de zaak wel verdachte.

Het onderzoek is nog niet afgerond, dus kan er nog niets worden gezegd over eventuele strafrechtelijke vervolging. "Pas na het afronden van het onderzoek, kan de Officier van Justitie een vervolgingsbeslissing maken." Wanneer het onderzoek is afgerond, is nog niet duidelijk.