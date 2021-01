RIVM: 247 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Leeuwarden, namelijk 48. Daarna komt Súdwest-Fryslân met 41 besmettingen.

In Fryslân is het afgelopen etmaal één nieuw sterfgeval gemeld, in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Een inwoner van de gemeente Dantumadiel belandde in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uren 6671 nieuwe coronagevallen vastgesteld, dat zijn er 757 minder dan zondag.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):