Ferwerter verdachte van ernstige mishandeling kwam 's nachts zonder kleding thuis

Hij had tegen zijn vrouw gezegd dat hij die nacht niet kon slapen en daarom naakt door de weilanden en sloten rende. Zijn kleding is nooit teruggevonden. Justitie denkt dat de man zijn kleren heeft weggegooid en door de sloten rende om sporen te wissen.

De verdachte en het slachtoffer hebben kort een relatie gehad. De vrouw werd met ernstige verwondingen gevonden in de garage van haar huis. In het huis was brand gemaakt. De rechtszaak wordt later inhoudelijk behandeld.

De Ferwerter is voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum geweest. Het kan nog vier tot zes weken duren voordat de rapporten klaar zijn.