Omrop TIP: Werken aan het schip van Willem Barentsz

Al zo'n tien jaar wordt er met man en macht in Harlingen gewerkt aan de bouw van het replicaschip. Dit wordt gedaan door een groep vrijwilligers die elk een andere achtergrond hebben. Zo maken we in de serie kennis met een oud-meubelmaker, een houtbewerker en een mantelzorger.

In de eerste uitzending vertelt Gerald de Weerdt zijn verhaal over het schip. Hij is initiatiefnemer van het project en heeft flink veel onderzoek gedaan naar de scheepsbouw uit de 16de en 17de eeuw. "Ik raakte gefascineerd door de slimme Hollandse bouwmethode, die zorgde voor een groei een de Hollandse scheepvaart in de Gouden Eeuw" aldus De Weerdt. Aan de hand van literatuur en scheepswrakken wil het team de Witte Swaen nabouwen.

In 2018 bereikte het team een mijlpaal met de tewaterlating en werd het schip gedoopt door prinses Margriet. De serie kijkt naar de laatste ontwikkelingen van de bouw tot nu toe.