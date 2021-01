5 tips om jouw goede voornemens vol te houden

1. Koppel jouw goede voornemen aan een doel

Een broek die niet meer past, een hardloopwedstrijd waar je aan wilt meedoen: zorg dat je een doel hebt om naar toe te werken. "Zonder doel gaat het je nooit lukken om je goede voornemen vol te houden", legt Berber uit. "De meeste voornemens stranden na drie weken, omdat mensen geen doel hebben wanneer ze op 1 januari starten."

2. Zet kleine stapjes

Over een jaar een halve marathon lopen: het klinkt zo mooi, maar om gemotiveerd te blijven is het handiger om jouw doel in kleine stapjes op te knippen. "Je moet doelen op korte termijn stellen, dan hou je het beter vol", weet Berber. "Denk in kleine stapjes, door eerst mee te doen aan een wedstrijd van 5 kilometer."

3. Breek met vaste patronen

Even wat lekkers eten 's avonds op de bank voor de televisie; het zijn van die gewoonten waar je lastig vanaf komt. "Je heb te maken met ingesleten gewoontes, dat duurt even voordat die uit je brein zijn", legt Berber uit. "Je moet echt breken met deze vaste patronen door het roer om te gooien. Dat hoeft niet meteen heel rigoureus, maar wees je bewust van die vaste patronen."

4. Zoek een ander 'slachtoffer'

Twee keer per week een blokje om wandelen lukt beter als je een ander 'slachtoffer' hebt gevonden. Berber: "Denk aan de buurvrouw of een goede vriendin. Samen kun je elkaar motiveren om je goede doel om te zetten in daden en ook daadwerkelijk een stuk te gaan wandelen. Ook als het regent of al donker is. Zorg dat je mensen bij je goede voornemers betrekt om je te helpen."

5. Beloon jezelf

Net als Bijke mag jij jezelf zo af en toe best even belonen voor jouw goede voornemens. "Een nootje in het weekend moet best kunnen", lacht Berber. "Maar zorg ook nu weer voor een vast patroon, zodat een beloning niet uit de hand loopt."