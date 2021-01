Kunstenaar Hiske Wiersma zoekt werk van Ids Wiersma voor boek en tentoonstelling

"Dit idee lag al tien jaar op de plank. Tot nu toe had ik er geen tijd voor. Toch heb ik nu besloten om aan de slag te gaan", legt Hiske Wiersma uit Berltsum uit. "Het landschap verandert natuurlijk steeds."

En door op dezelfde plaatsen te staan als waar Ids stond, krijg je hopelijk een beeld van hoe het landschap veranderd is, of niet." In het werk wil ze ook onderzoeken of ze overeenkomsten met Ids heeft of niet. "De familielijn loopt door, dus ik ben benieuwd of ik mezelf herken in zijn werk qua kleur en ik ben benieuwd wat het met mijn werk doet."

Het wordt nog een hele klus. "Hij heeft zoveel werk gemaakt. Er zijn veel beelden bekend uit boeken, maar ik hoop werk te vinden dat niet zo bekend is. Ik heb ook wel contact met musea, er is genoeg werk, maar ik hoop dus verrast te worden."

Oproep

Zelf heeft ze geen werk van Ids Wiersma en ze heeft een oproep gedaan op sociale media aan mensen die landschapsschilderijen van hem hebben, werk dat specifiek over plekken in Fryslân gaat. "Ik hoef het werk niet te lenen, maar wil graag weten op welke plaatsen ze gemaakt zijn."

Het idee is om haar schilderijen en die van Ids Wiersma in een boek uit te brengen en dat er een tentoonstelling komt. "De reacties zijn al heel enthousiast, maar ik moet eerst nog flink aan de bak." Over twee jaar zou het project klaar moeten zijn.