Geen ijs, geen schaatsen, maar de "noordoostenwind is net zo koud als in 1997"

Thalen reed de tocht in 1997 zelf op schaatsen en krijgt bij ieder dorp en elke stad een bijzondere herinnering aan die dag. "Het is een 'walk down memorylane', prachtig om mee te maken", vertelt hij. "We zijn net in Workum aangekomen en het stuk naar Dokkum wordt een lastig stuk met windtegen." Toch geniet hij volop van de tocht langs de Friese elf steden. "Alles van 24 jaar geleden komt weer boven. Natuurlijk had ik deze tocht liever op schaatsen gereden in plaats van op de fiets, maar het is niet anders."

Aandacht voor de klimaatverandering

Het doel is om de tocht volgend jaar op 4 januari met een hele groep te fietsen. "Daarmee willen we aandacht vragen voor de klimaatverandering", legt Thalen uit. "Het wordt almaar warmer. We doen dit samen met de vereniging Friesland Beweegt. Hopelijk kunnen we volgend jaar los met een groep van 2500 mensen."