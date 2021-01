Raadslid Van der Honing over bijstandsaffaire Heerenveen: "Stoppen met onnodige en vernederende controles"

Vorige week werd bekend dat de gemeente Heerenveen twee mensen in de bijstand heeft gevraagd om duizenden euro's terug te betalen omdat familie geregeld de boodschappen voor haar betaalde. Eén van die mensen is de dochter van Minkie Brandsma. Het verhaal van de familie Brandsma lijkt op de bijstandsaffaire van de vrouw uit de gemeente Wijdemeren, die 7000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder jarenlang boodschappen voor haar deed, terwijl de dochter zelf een bijstandsuitkering kreeg. In het geval van de familie Brandsma deed de dochter boodschappen voor de gehele familie en kreeg later geld terug van haar ouders voor de boodschappen die ze voor hen had gehaald.

"Het moet niet gekker worden"

Volgens raadslid Van der Honing moet het niet gekker worden. "Er zijn nu twee gevallen in onze gemeente bekend, maar dit gebeurt vele malen vaker. Het is waarschijnlijk in alle gemeenten van Nederland aan de hand." Volgens het raadslid komt zoiets omdat in de wet staat dat de sociale dienst mensen in de bijstand streng moet controleren. "Maar het is volledig belachelijk dat je als ouders niets meer aan je kind mag geven. Daar moeten we ons als overheid buiten houden. Iedereen mag boodschappen krijgen van ouders, buren of vrienden."

Onderzoek naar opsporingsmethoden

Het is hoog tijd dat de gemeente Heerenveen haar beleid aanpast, vindt Van der Honing. "We moeten als gemeente tegen ambtenaren zeggen dat ze in dit soort gevallen niet hoeven op te treden. We hebben aan het college gevraagd met een lijst te komen van alle gevallen. ook willen we weten welke opsporingsmethoden worden gebruikt. Daar willen we kritisch naar kijken. Het mag niet zo zijn dat wanneer je in de bijstand komt, je op deze manier wordt gecontroleerd. We moeten stoppen met dit soort onnodige en vernederende controles."

"Onmenselijke praktijken"

Inmiddels is bekend dat de gemeente Heerenveen heeft besloten om de bedragen die werden gevorderd in beide gevallen kwijt zijn gescholden. "Dat is een goed begin", vindt Van der Honing. "Nu moeten we nog regelen dat ambtenaren niet langer dit soort mensen op hoeven te sporen. Dit soort onmenselijke praktijken past niet in onze gemeente en moet zo snel mogelijk stoppen."