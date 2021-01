GGD klaar om 15 januari met inenting zorgpersoneel te beginnen

Huisartsen ook eerder ingeënt

De huisartsen worden eerder gevaccineerd dan verwacht. "Uiteraard zijn we er blij mee", zegt huisarts Karin Groeneveld, ze is ook voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging in Fryslân.

"We maken een belangrijk deel uit van de spoedketen in de zorg." Nadat het landelijke bestuur heeft gelobbyd en gesproken met het ministerie is daartoe besloten.

Voor de huisartsen zelf is er nog veel onduidelijk. Zo is het nog niet duidelijk waar ze moeten zijn voor de inenting en ook nog niet welk vaccin ze krijgen. "Vanavond is er overleg met de ledenraad vanuit de landelijke huisartsenvereniging en daarna komt er hopelijk meer duidelijkheid." Er wordt gezegd dat ze het Moderna-vaccin krijgen, maar dat moet nog worden goedgekeurd. "Dat is geschikter, want het hoeft niet zoals het Pfizer-vaccin bij min 70 bewaard te worden. Maar als dat vaccin later wordt geleverd, zullen we moeten kijken naar andere mogelijkheden. Het is koffiedik kijken op dit moment."

Ze heeft geen twijfels over de vaccins. "Als mensen vragen hebben, zullen we ze zo goed mogelijk voorlichten, dat dit een betrouwbaar vaccin is. We plaatsen informatie op de website en bij vragen staan we mensen graag te woord."