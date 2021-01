Cambuur Sjoernaal: Klinkende overwinning

Cambuur is 2021 begonnen met een klinkende overwinning op FC Eindhoven. In het Jan Louwersstadion werd het 5-2 voor de Leeuwarders. Cambuur speelde een geweldige eerste helft die werd afgesloten met een 5-1 voorsprong. Robert Mühren maakte een hattrick en is nu met 18 goals de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. De tweede helft viel Cambuur ver terug en kon Eindhoven zelfs nog terugkomen tot 2-5. Maar toch: mooie punten en schitterende goals van Cambuur. In het Cambuur Sjoernaal blikken we uitvoerig terug op de wedstrijd.