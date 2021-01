Friezen door de ogen van een Amsterdamse fotograaf: "Hier hebben de mannen nog echte baarden"

De rust en de ruimte; Fryslân trekt steeds meer mensen uit de Randstad die klaar zijn met de drukte in de grote stad. Ook Nienke vond in Grou een fijn huis met een mooie voor- en achtertuin, openslaande tuindeuren en een plekje waar ze haar studio van maakte. Maar ze moest ontzettend wennen aan het gemis van de grote stad. Vooral het culturele leven. Toen ze haar draai had gevonden, sloeg het coronavirus toe. Bijna al haar foto-opdrachten werden geschrapt. Maar Nienke ging niet bij de pakken neerzitten.

Saamhorigheid bij de voordeur

Aan het einde van 2020 bedacht ze een leuk project. Ze zette haar buren in de Oosterhoutstraat bij de voordeur op de foto. Van de 23 gezinnen deden maar liefst 16 mee aan het project. "Het was mijn bedoeling om saamhorigheid in de straat te kweken. Er zijn best veel nieuwe bewoners. Het was ontzettend leuk om te doen. Mensen stuurden elkaar berichten met die foto als nieuwjaarskaart. Dus mijn doel is geslaagd."

Mannen met baarden

Dit project smaakte naar meer. Inmiddels heeft Nienke nieuwe projecten op het oog: het portretteren van 90-plussers in Grou. Ook was ze al begonnen met het Grouster Baardmannen-project. Grouster mannen hebben een heel andere baarden dan Amsterdammers. "In Amsterdam hebben de mannen allemaal zo'n gestileerd baardje. Hier in Grou zijn de baarden veel woester en wilder."