Shorttrackers klagen over slecht ijs in weekenden; Thialf wil op zoek naar oorzaak

Volgens Knegt is er door de week niets aan de hand met het ijs op de shorttrackbaan. Sterker nog, het ijs is dan hartstikke goed. Maar in de weekenden is het niks. "Ik kan me er wel heel druk over maken. In het weekend is het waardeloos. Dat is al weken zo. Door de week is ons ijs echt heel goed en schaatsen we tijden die we op hooglandbanen als Salt Lake City en Calgary ook schaatsen."