Noodopvanglocaties voor kinderen hebben het druk in tweede lockdown

Ouders met vitale beroepen mogen hun kinderen naar deze noodopvang brengen en ook kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn welkom. Toch lijkt het er op dat ook ouders zonder zo'n cruciaal beroep hun kinderen naar de noodopvang brengen. Scholen en kinderopvanglocaties hebben het recht om ouders te vragen naar hun beroep. Toch blijft het een kwestie van vertrouwen, vindt Helder. "Natuurlijk stellen we vragen, maar we kunnen niet controleren of iemand daadwerkelijk het beroep uitvoert dat hij ons vertelt."

Ballen in de lucht

Het aanbieden van noodopvang zorgt voor veel extra drukte op scholen, merkt Helder. "Onze eerste prioriteit is het aanbieden van goed onderwijs op afstand. Daarnaast moeten we de noodopvang regelen. Deze kinderen komen naar school toe, maar krijgen geen klassikaal onderwijs. Wel ondersteunen we de kinderen bij het volgen van het onderwijs op afstand. We kunnen simpelweg geen twee dingen tegelijkertijd doen. We moeten nu al zo veel ballen in de lucht houden."

Opvang in de eigen bubbel

Ondanks alle drukte wil Helder geen uitspraken doen over de vraag of alle ouders 'verantwoord' gebruik maken van de noodopvang. "Ik wil geen waardeoordeel geven. Wel merk ik dat de mogelijkheden om de opvang zelf te regelen in de tweede lockdown beperkter zijn dan tijdens de eerste lockdown. Toch blijft onze oproep: probeer eerst zelf een oplossing te vinden in je eigen bubbel."