Vogelspotters komen massaal af op velduil

In Nederland overwinteren ieder jaar zo'n 200 tot 500 velduilen. In de Peasumer lannen zijn acht exemplaren geteld, wat best bijzonder is. "Zo'n nieuwtje wordt snel gedeeld onder vogelliefhebbers en dan komen er veel mensen op af", legt Jongsma uit. "Vanwege de muizenpiek komen de uilen naar Fryslân. Het is een vogelsoort die een heel nomadisch bestaan leidt. De dieren komen af op eten. Deze kwelders zijn nog relatief ruig en er zitten veel muizen. Een paradijsje dus."

Te druk

Niet alleen velduilen weten Fryslân te vinden, ook vogelspotters komen massaal naar onze provincie. Jongsma is blij met alle aandacht voor de natuur. "Dat is prachtig, maar de natuur is tegelijkertijd ook gebaat bij rust. Wanneer er honderd fotografen staan dan zetten wij onze vraagtekens bij de vraag of dit goed is voor de natuur. Of het dit weekend te druk was, weet ik niet. Zo lang de uilen er nog zitten, kan de natuur het aan. Maar ik pleit absoluut niet voor nog meer drukte."