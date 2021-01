Nieuwe uitbaters dorpscafé Boazum tekenen jaarcontract

Beide nieuwe uitbaters kunnen vanwege de corona-lockdown nog niet los. En ook de vergunningen zijn nog niet helemaal rond. Een gedurfde actie dus. Zeker ook omdat de vorige huurder in coronatijd na een aantal maanden al de handdoek in de ring moest gooien. Gwenda heeft er echter alle vertrouwen in dat het hen wel zal lukken. "We willen het beide heel graag en hebben er vertrouwen in dat het mondjesmaat wel weer goed komt."

Wachten op de vergunning

Beide dames kennen de dorpskroeg en willen zo snel mogelijk de deuren openen. Het wachten is echter nog op de laatste vergunning van de gemeente. Gwenda: "We hopen dat de ambtenaren deze week flink hun best doen. Het ligt in ieder geval niet aan ons. De vergunning is het enige waar we nog op wachten. We hopen dat we in de lockdown alvast kunnen starten met afhaalmaaltijden. We hebben er beide zin in!"