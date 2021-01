Henk de Jong na vijfklapper: "Misschien wel de beste helft van het seizoen"

"We hebben een perfecte eerste helft gespeeld. Dat was echt top en waar we naartoe willen. Daar gaan we morgen ook weer mee verder op de training. Kijken of we er beter in worden. De tweede helft was wat minder", zegt de Cambuurtrainer.

Dat is een understatement, want de Leeuwarders speelden in de tweede helft vanwege een rode kaart voor Eindhoven nog maar tegen tien man. De Jong kan zich daar echter niet al te druk over maken. "Ik heb niet raar gedaan, want ik vond de eerste helft te goed daarvoor. Maar we willen er wel meer uithalen. Maar dat overheerst niet. De eerste helft overheerst bij mij. Volgende week zijn we een jaar lang ongeslagen in uitwedstrijden. Dat is best wel heel knap", zegt de trainer.

Hattrick

Aanvaller en clubtopscorer Robert Mühren maakte zondagmiddag maar liefst drie doelpunten. Daarmee bracht hij zijn seizoenstotaal op achttien. De Volendammer houdt dus een goed gevoel over aan de jaaropener. "Absoluut, vooral de manier hoe we de eerste helft spelen en dat we hier gewoon netjes de drie punten pakken. In een belangrijke wedstrijd in het nieuwe jaar", zegt Mühren.

Ook hij zag dat de tweede helft een stuk minder was. "Ze zouden dan eigenlijk een nieuwe regel moeten maken dat je dan mag stoppen en de drie punten mee naar huis neemt, want de tweede helft was natuurlijk niet best", zo zei hij.

Aanvaller Robert Mühren over de wedstriid tegen FC Eindhoven: