Johan Talsma uit Dokkum wil hoger op lijst van Forum voor Democratie

Johan Talsma van Dokkum wil toch proberen hoger op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie te komen. Talsma, die ook raadslid is in Noardeast-Fryslân, staat op de 40e plaats op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was op eigen verzoek, omdat hij dacht dat hij het te druk zou hebben en niet de tijd had om elke dag naar Den Haag te komen. Nu denkt hij daar echter anders over.