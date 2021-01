GGD Fryslân begint drie dagen eerder met vaccinaties

GGD Fryslân begint drie dagen eerder met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Op 15 januari wordt de eerste prik in Fryslân gezet, zo laat de GGD zondagmiddag weten. Dat zou eerst op 18 januari. De vaccinatielocatie van Fryslân is het WTC Expo in Leeuwarden.