SC Cambuur struikelt niet over FC Eindhoven, Kallon wel: 5-2

Na een kwartier voetbal in het nieuwe jaar had SC Cambuur alweer een marge van twee op de nummer acht van de eerste divisie. Twee keer was het clubtopscorer Robert Mühren die raak kon schieten. Op aangeven van respectievelijk Mitchel Paulissen en Giovanni Korte zette hij zijn zeventiende en achttiende seizoenstreffer op papier.

De meest opmerkelijke treffer van de middag kwam op naam van Issa Kallon, die struikelde en daarmee per ongeluk de bal achter de doelman van FC Eindhoven schoot.

Nog niet beslist

Een paar minuten later kwam Eindhoven terug in de wedstrijd door een treffer van Joey Sleegers. Daarmee kreeg de thuisploeg nog hoop op een punt, maar niet voor lang. Calvin Mac-Intosch kopte in de 34e minuut een corner van Mees Hoedemakers binnen. Toen Amevor twee minuten later ook nog een twijfelachtige rode kaart kreeg, was de overwinning helemaal in de tas voor Cambuur.

Op slag van rust kregen de Leeuwarders nog een penalty na een tik van Maarten Peijnenburg op Mac-Intosch. Dat was een eenvoudig klusje voor Mühren: 5-1.

Cambuur voetbalt het uit

In de tweede helft kreeg de Friese ploeg niet veel grote kansen meer. De thuisploeg deed via Pieter Bogaers nog wel wat terug: 5-2. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar.

Door de overwinning staat Cambuur met 46 punten uit achttien wedstrijden nog steeds bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer twee Almere City FC, dat zaterdagavond won van De Graafschap, staat met 43 punten op de tweede plaats. NAC Breda is met 35 punten de nummer drie.