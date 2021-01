Friese mannen stellen teleur op NK shorttrack

1.500 meter

Op de 1.500 meter ontbreekt Knegt in de A-finale, doordat hij in de halve finale een straf krijgt. Hij pakt daarmee het maximale aantal punten voor het klassement en doet daarom niet meer mee om de titel. De Laat, Breeuwsma en Jasper Brunsmann zijn de enige Friezen in de A-finale. Een overwinning zit er niet in voor een van de mannen. Jens van 't Wout wint de langste afstand voor Hoogerwerf, die door zijn tweede plaats zeker is van de Nederlandse titel. De Laat eindigt als derde op de 1.500 meter.