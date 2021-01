Schulting voor derde keer Nederlands allroundkampioen shorttrack

1.000 meter

Op de 1.000 meter moet Schulting de strijd aangaan met Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Gioya Lancee. Spannend wordt het niet: Schulting wint makkelijk voor Poutsma, die in de strijd om de tweede plaats net te snel is voor Velzeboer. Het lukt Rianne de Vries niet op zich te plaatsen voor de A-finale. Ze wordt in de B-finale tweede achter Yara van Kerkhof, waardoor De Vries zes punten moet bijschrijven in het klassement.