RIVM: 289 nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 289 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Dat is één meer dan zaterdag, toen 288 gevallen gemeld werden. Het dagelijkse aantal meldingen kan aardig schommelen en dat heeft voor een deel te maken met de feestdagen. Gemiddeld werden de afgelopen week elke dag 240 besmettingen gemeld.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier):