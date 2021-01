Burgemeester Waanders: 'Discussie over vuurwerk moet gevoerd worden'

Burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke vindt dat er in de discussie moet komen over een eventueel definitief vuurwerkverbod met oud en nieuw. Volgens haar is de oudjaarsnacht verreweg de gevaarlijkste van het jaar met de meeste gewonden. Daarbij komt het probleem van de bedreigingen en aanvallen met vuurwerk en andere voorwerpen op hulpverleners.