Vuurwerk gegooid op politiebureau Heerenveen; getuigen gezocht

Het ging om de deur van een nooduitgang aan de Atalantastraat.

De politie stelt een onderzoek in om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is en is daarom op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien of gehoord of die meer weten, kunnen telefonisch contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.