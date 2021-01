Brand Herbergier Dronryp waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting

De brand ontstond rond 4.00 uur in een appartement op de eerste verdieping. Door de zware rookontwikkeling werden de twaalf bewoners snel geëvacueerd en opgevangen in een gebouw ernaast. Zij konden zaterdagmiddag weer terugkeren naar de Herbergier, maar nog niet naar hun appartementen.

Drie gewonden

Bij de brand raakten drie personen gewond, die werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een van hen was de eigenaar van de Herbergier. Hij is inmiddels weer thuis. "Hij had wat rook ingeademd, maar hij herstelt goed", vertelt Waanders.

Ook twee bewoners waren er zo ernstig aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd. "Een van de twee is nu terug thuis en een ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wij hopen dat die laatste bewoner ook weer snel terug kan."

Bewondering voor hulpdiensten

"Het was een hele trieste start van het jaar voor de bewoners", zegt Waanders. "Het was erg akelig om dat bericht te krijgen en dan te horen hoe het met hen gaat." De burgemeester is echter lovend over de inzet van de hulpdiensten. "Die mensen hebben in de nieuwjaarsnacht alles op alles gezet. Daar heb ik bewondering voor."

Nu zo goed als vaststaat dat de oorzaak van de brand ligt bij een technisch mankement wordt het onderzoek afgesloten.