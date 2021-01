Huisartsenpraktijk Franeker opent unit voor coronapatiënten

Mensen die op het spreekuur van de huisarts willen komen, worden eerst telefonisch door de doktersassistente uitvoerig bevraagd naar hun klachten. Als er coronagerelateerde klachten bij zitten, wordt er een afspraak gemaakt voor in de speciale covidunit. De patiënt moet in de auto wachten en krijgt een telefoontje van de huisarts als hij of zij aan de beurt is.

Patiënten die hele andere klachten hebben, kunnen in de gewone wachtkamer wachten op hun beurt. Een mondkapje is daar wel verplicht. Volgens huisarts Annet Dam van de praktijk in Franeker is het belangrijk om de patiënten van elkaar te scheiden om verspreiding van het virus te voorkomen.