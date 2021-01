Meer dan 18.000 euro opgehaald voor verdachten "carbidakkefietje" Joure

Grote bedragen

De actie leverde in twee uur al zo'n 8.000 euro op en zondagochtend stond de teller al op meer dan 18.000 euro uit ruim 950 donaties.

Er worden grote bedragen gedoneerd. Het hoogste tot nu toe is 509 euro, van iemand die trots zegt te zijn op het twaalftal omdat ze "staan voor hun daden". Een ander draagt 250 euro bij: "Beslist geen opzet! Ze staan wel voor de schade!", zo motiveert die persoon zijn donatie.

Doel onbekend

De doneeractie staat op naam van 'Ut giet net altiid sa ut mut'. Wie er precies achter de doneeractie zit of zitten, is niet duidelijk. Waar het geld heen gaat, wordt ook niet duidelijk op de doneerpagina. Zo wordt er niet vermeld of het bedoeld is om bijvoorbeeld de schade in het dorp te vergoeden of voor eventuele proceskosten van de verdachten.

De politie benadrukt zondag dat voor hen nog geen uitgemaakte zaak is dat geen sprake was van een moedwillige actie. Er liggen op dit moment wel aanklachten voor poging tot mishandeling tegen de mannen. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen wat de twaalf precies ten laste wordt gelegd.