Meer dan 11.000 euro opgehaald voor verdachten "carbidakkefietje" Joure

Aan de Tolhûswei in Joure ging op oudejaarsavond een carbidkanon af. Daarbij sprongen de ruiten van Hotel Anne-Klare. Ook andere gebouwen liepen schade op. Twaalf mannen, die zeiden daarvoor verantwoordelijk te zijn, meldden zich op het politiebureau.

Het gaat om een man van 27 jaar oud, een van 23, een van 22, zes van 21 en drie van 20. Elf van hen komen uit de gemeente De Fryske Marren en een van hen komt uit de gemeente Heerenveen.

Het twaalftal heeft enige tijd vastgezeten, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Ze hebben verklaard dat het kanon per ongeluk afging en zeggen de ontstane schade te willen vergoeden. Die loopt echter op tot in de tienduizenden euro's, zo verklaarde hoteleigenaar Ardi Anker.

'Vervelende inschattingsfout'

Zaterdagavond is er een crowdfundingsside aangemaakt om geld op te halen voor de mannen. Bij de omschrijving staat: 'Allemaal jong geweest. Carbidakkefietje'

De motivatie voor de geldinzamelactie leest: "Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken!! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis. Deze jongens wel."