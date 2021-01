VIDEO: Dokkumer alpineskiër Carsten Nienhuis (17) droomt van Olympische Winterspelen

Nienhuis verhuisde in 2011 van Fryslân naar Oostenrijk. "Skiën is in Oostenrijk zoals het voetbal en schaatsen in Nederland. De eerste dag dat ik daar op school kwam zeiden ze: 'je moet bij een skiclub, dus kom er maar bij'. Bij de eerste training bleek eigenlijk al dat ik het wel aardig goed kon", vertelt Nienhuis.

"Meteen bij mijn eerste wedstrijd in Flachau werd ik vierde van de 25. Toen stond iedereen al te kijken: hoe kan dat? Een Nederlander die nog maar net skiet. Dat was voor mij een eyeopener: ik ben hier goed in en ik ga hier mee door. Dan zien we wel hoe het gaat", zegt de Dokkumer.

Terugverhuisd

De skiër is intussen met zijn familie terugverhuisd naar Dokkum, maar wilde natuurlijk niet stoppen met het skiën. "Daarvoor ben ik eigenlijk van september tot eind april continu in Oostenrijk", zegt Nienhuis, die op dit moment vanwege de kerstvakantie wel in Dokkum is.

De jonge sporter droomt van de Olympische Spelen. "2022 was eigenlijk altijd mijn doel, maar vorig jaar liep niet helemaal zoals gepland. Dus daarom heb ik eigenlijk al wel besloten om voor de volgende te gaan. Dat is 2026. Dat doel is dus een beetje veranderd, maar het zijn nog steeds de Olympische Spelen en 2026 is een reeël doel", aldus Nienhuis.