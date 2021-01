Cambuur Sjoernaal: Een overzicht van de eerste seizoenshelft

SC Cambuur begint zondag alweer aan het tweede deel van de competitie. Maar we kijken in het halfjaaroverzicht van het Cambuur Sjoernaal nog een keer terug op de eerste seizoenshelft. Topscorer Robert Mühren maakt een top drie van zijn mooiste doelpunten en trainer Henk de Jong schijnt zijn licht over een aantal bepalende momenten in het eerste deel van de competitie.

