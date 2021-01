Schulting oppermachtig op eerste dag NK allround, ook De Vries en De Laat op koers

Op het NK allround rijden de mannen en de vrouwen een 500, 1.000 en 1.500 meter. In de finales zijn punten te verdienen voor het klassement. De rijder met de meeste punten is de nieuwe Nederlands kampioen. In 2020 gingen die titels naar Sven Roes en Suzanne Schulting.

Daarnaast ligt er voor de winnaar een ticket voor het EK shorttrack klaar. Itzhak de Laat en Suzanne Schulting zijn al geplaatst voor dat EK.