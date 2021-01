Vrijwilligers Rode Kruis ingezet bij Covid-huis in Heerenveen

Klusterhaad Eileen van Ligten sjocht dat it personiel mear ûntspannen is. "Ze kunnen er 's avonds nog wel van wakker liggen dat ze de tijd hebben gehad om iedereen de nodig zorg te geven, maar net niet toegekomen zijn aan dat beetje aandacht." De frijwilligers nimme de 'maklike' taken oer fan it soarchpersoniel, mar sa sjocht van Ligten dat net. "Het lijken misschien makkelijke taken, maar het zijn heel erg belangrijke taken om ook de aandacht aan de mensen te geven en daar de tijd voor te kunnen geven."

Clusterhoofd Eileen van Ligten ziet dat het personeel meer ontspannen is. "Ze kunnen er 's avonds nog wel van wakker liggen dat ze de tijd hebben gehad om iedereen de nodige zorg te geven, maar net niet zijn toegekomen aan dat beetje aandacht." De vrijwilligers nemen de 'makkelijke' taken over van het zorgpersoneel, maar zo ziet Van Ligten dat niet.

Beschermen

Voordat Jeremy het Covid-huis ingaat, moet hij beschermende kleding aandoen om zelf niet besmet te raken. De eerste keer dat hij er was, merkte hij toch een beetje spanning. "In het begin had ik wel even dat ik een keer slikken moest en me bij het eerste niesje wel zorgen begon te maken. Maar je voelt je wel veilig als je in het pak rondloopt. Het geeft een veilig gevoel", zegt hij.

Het Rode Kruis heeft een tijd geleden een oproep gedaan voor vrijwilligers voor onder andere dit soort projecten. Daar zijn 85 nieuwe vrijwilligers uitgekomen. Naast het coronacentrum in Heerenveen is er ook hulp in het Talmahûs in Feanwâlden. Vanaf volgende week komt het Visiohuis in Burgum er ook bij.