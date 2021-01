Cambuur Sjoernaal: In Eindhoven op jacht naar de tweede periodetitel

Na een zeer korte winterstop begint SC Cambuur zondag alweer aan het tweede deel van het seizeon. In het Jan Louwers Stadion is FC Eindhoven de tegenstander. De Leeuwarders missen in ieder geval twee spelers door corona en daarnaast is er nog een aantal geblesseerden. Met de spelers die wel voorhanden zijn, kan Cambuur zomaar de tweede periodetitel winnen. Daarvoor is het wel afhankelijk van concurrentie. We kijken erop vooruit in het nieuwe Cambuur Sjoernaal.

Bekijk het hier: